Andorra Business enceta la primera edició de l’eSport City Talks

Andorra ha rebut avui la primera edició de l’eSport City Talks, un esdeveniment centrat en la innovació dins de la comunitat dels esports electrònics i els videojocs. Organitzat per Andorra Business, i amb una participació de 150 assistents, la jornada ha comptat amb la participació de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha afirmat que es tracta «d’una de les apostes que ha fet Andorra per posicionar-nos i fer-nos créixer en innovació, talent o valor afegit», remarcant la importància de veure «que tenim un camí a seguir dintre d’aquesta diversitat que hem de portar a la nostra economia».

La ministra ha posat el punt també en manifestar que Andorra és un dels primers països a legislar sobre aquesta matèria, un fet que continuarà endavant amb el nou reglament dels coworking, previst per a d’aquí d’un mes: «Són un part important dins del món de la innovació i hem de facilitar startup que tinguin llocs de treball adaptats a una normativa de qualitat». A més, Marsol creu que s’han de continuar donant eines perquè les empreses del sector puguin venir a instal·lar-se al país, així com aconseguir que alguna societat es pugui domiciliar en els coworking amb l’objectiu «d’alliberar pisos, el meu gran repte com a ministra».

Per altra banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que «la jornada ha permès conèixer de primera mà les darreres tendències del sector gràcies a alguns dels referents internacionals més importants del moment, a més de ser una bona oportunitat perquè professionals dels videojocs intercanviïn idees». Els diversos conferenciants que han participat han sigut tant espanyols com francesos i americans, centrant les diferents ponències en quatre eixos diferents: les destinacions e-sports; la integració dels esports al desenvolupament urbà i com a motor econòmic; el paper innovador de la tecnologia blockchain, i l’exploració de les sinergies entre el gaming i l’educació.