S’inicia la revisió dels llocs de treball del SAAS

Després que durant el mes de gener s’acordés la regularització del pla de carrera del personal del SAAS, una mesura que va implicar una millora salarial del 5% per a 280 professionals, la direcció i el comitè d’empresa han iniciat el projecte de revisió de les descripcions dels llocs de treball (DLT’s) i també han començat a establir les bases que permetran instaurar novament el desenvolupament professional per objectius. L’acord és fruit de les reunions que s’han mantingut entre les dues parts des del mes de juliol del 2023 i que han tingut com a objectiu millorar les condicions de treball dels professionals del SAAS.

Des de la direcció, però, es recorda que, com a institució, «també hem d’iniciar, implementar i donar continuïtat a projectes transformadors i estratègics de país» com són el desdoblament del SUM d’Urgències; la reestructuració de Salut Mental a nivell hospitalari i comunitari; la reorganització del Cedre; l’organització del bloc quirúrgic; l’elaboració del registre de tumors; i l’ampliació de l’hospital. Aquestes actuacions, afirmen, tenen com a finalitat treballar de manera constant «en la qualitat assistencial que oferim a la ciutadania».

Finalment, el SAAS recorda que l’actual conveni col·lectiu, aprovat amb millores significatives com la pujada de l’IPC a tota la plantilla, o la recuperació del pla de carrera, entre altres mesures de les quals se’n beneficia tot el personal del SAAS, té vigència fins a l’octubre del 2025.