S’ha detectat l'ús de cigarretes electròniques en establiments

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, va enviar una circular informativa a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. En el comunicat, Pérez recorda que la llei 7/2012 del 17 de març modificada per la 14/2019 del 15 de febrer prohibeix la utilització de pipes d’aigua, dispositius electrònics per escalfar tabac, cigarretes electròniques i aparells electrònics equivalents en l’interior dels establiments.

En la circular, es va especificar que «d’acord amb la normativa vigent del Principat d’Andorra, no està permès fer servir aquests dispositius, independentment que tinguin nicotina o no, en l’interior dels dispositius».

Per altra banda, el comunicat informatiu destaca que en alguns establiments s’ha fet ús recentment de dispositius electrònics «en cas que en el vostre establiment es faci ús d’aquests dispositius, cal que se’n prohibeixi la utilització».

Per garantir el compliment de la llei, segons la circular es «duran a terme els controls necessaris per garantir el compliment de la Llei 7/12, del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental, modificada per la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents i, en cas d’incompliment, s’aplicaran les sancions corresponents».