Arriba el primer camió de recollida de residus 100% elèctric

Pirinenca de Serveis va presentar ahir el primer camió 100% elèctric per fer un pas endavant cap a un futur més sostenible i cap a la modernització de la mobilitat. Es tracta d’un camió elèctric que ofereix una alternativa ecològica als vehicles de combustible tradicionals i serveix com a demostració de la tecnologia d’avantguarda en l’àmbit de la mobilitat per tal de reduir emissions de CO2 a l’atmosfera i l’impacte acústic. Actualment, el camió està fent una prova pilot per les parròquies que finalitzarà d’aquí a tres setmanes.

El gerent de Pirinenca de Serveis, Josep Gómez, va destacar que és un vehicle 100% elèctric de gran capacitat de recollida selectiva de brossa: «Podria ser paper, cartró, envasos o vidre». Gómez va explicar que fan aquesta prova pilot amb l’objectiu de saber si en un futur aquest tipus de tecnologia o tipus de vehicles tenen prou d’autonomia per poder implantar o no fer un servei de gestió de residus amb vehicles 100% elèctrics. Fins ara, només es comptava amb vehicles elèctrics de manteniment o d’inspecció. La intenció de Pirinenca de Serveis és sumar a la seva flota de 30 vehicles aquest camió elèctric.

D’altra banda, la portaveu de la Comissió de Seguiment del servei de recollida de residus, Vanessa Carrascosa, va apuntar que cal veure quin impacte té el camió a nivell de reducció de la generació de gasos d’efecte hivernacle com a altres tipus de contaminació, i per aquest motiu «estem molt contents de poder fer aquesta prova i mirar realment si efectivament es pot aplicar a tot el país o hem de començar per zones més planeres i amb unes temperatures més agradables o podem estendre-ho a tot el país».

Carrascosa va subratllar que el que també volen és mirar de complir els objectius marcats en l’àmbit nacional tant amb l’administració i també amb les comunals de reducció d’efecte hivernacle de reducció de vehicles de carburants.