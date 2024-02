Torna l’Skimo Femení

Ahir es va presentar la setena edició de l’Skimo Femení en una presentació en què van acudir la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, la vocal de l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (Autea), Naima Qaisar, el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, i les organitzadores de la prova, Gresmi Roca i Maria Rosa Vergés. La cursa porta celebrant-se des de fa set anys, quan va començar com una «cursa d’amigues» el 2018, en què es van inscriure una trentena de persones, segons va explicar l’organitzadora Soler. Aquest any, «la cursa en si és igual» que l’edició anterior, en què hi haurà dos recorreguts per a dues modalitats. La primera de les dues curses tindrà la seva sortida al Pla de la Caubella, al sector de Pal, fins a arribar al Pic del Cubil en un recorregut de quatre quilòmetres i 432 metres de desnivell. D’altra banda, estarà la prova de raquetes amb un recorregut de 3,4 quilòmetres i gairebé 180 metres de desnivell. A més, a l’hora d’inscriure’s, es podrà accedir a una tercera modalitat, la Fila 0, la qual farà possible un donatiu sense haver de participar en la cursa. En finalitzar les tres competicions, se celebrarà un gran dinar de germanor.

La popular cursa se celebrarà, com cada any, el Dia Internacional de la Dona amb l’objectiu de contribuir a la pràctica dels esports de neu en el sector femení, tot i convidar a tothom a poder participar, tal com van remarcar les organitzadores. L’edició d’enguany tindrà la novetat de què la prova serà puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, tot i no ser de caràcter obligatori el fet de participar per puntuar. L’Skimo Femení també tornarà a fer gala del seu caràcter solidari, ja que gran part dels fons que es recaptin per la cursa seran donats a Autea. En paraules de Qaisar: «Estem molt agraïdes a l’organització, ja que continuen pensant en nosaltres. Cada any, la recaptació va destinada a famílies beneficiades dels diferents programes d’Autea, en aquest cas concret, en el programa per a famílies amb infants de 6 a 18 anys». Cal esmentar que, en les darreres sis edicions, l’Skimo Femení va aconseguir recaptar més de 17.000 euros per a l’associació.

La ministra Bonell va celebrar que serà «un dia festiu per a la pràctica de l’esport i aquest any també hi haurà la possibilitat del vessant més competitiu», fent referència a la capacitat de puntuar per la Copa d’Andorra. La cònsol major de la parròquia va emfatitzar el fet que la cursa «sigui completament solidària» i que és «el moment per passar una estona per conèixer més gent», realçant el caràcter lúdic i solidari de la cita.