El partit Llevant-FC Andorra s'ajorna per l'incendi a València

L'FC Andorra s'uneix a la demanda del Llevant a LaLiga per ajornar el partit entre els dos conjunts que s'anava a disputar demà a la ciutat de València. Ambdós clubs volien suspendre el matx amb motiu de l'incendi que hi va haver ahir a un edifici del barri de Campanar de València, i han expressat el seu suport a les víctimes de l'incident i han sol·licitat a LaLiga poder ajornar el partit per tal de respectar el dol produït per l'incendi, demanda que ha estat escoltada i acceptada per l'entitat. Es desconeix encara quan se celebrarà el duel entre els granota i els tricolor.

El Llevant ha publicat aquest matí un comunicat expressant la seva voluntat de demanar a l'organització d'ajornar el partit, a més d'agrair l'encomiable feina dels serveis d'emergència que van ajudar a pal·liar l'incendi així com mostrar el seu suport a familiars i amics de les víctimes. L'FC Andorra, a les 11.04 hores, ha publicat un comunicat on dona suport a la petició dels granota per ajornar el matx i ha expressat també el seu dol pel succés. LaLiga ha acceptat la petició dels dos conjunts i l'FC Andorra ha publicat aquest matí la confirmació de la decisió de l'ajornament del partit via X.