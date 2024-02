Andorra Turisme i els comuns faran estudis de repercussió dels atractius turístics del país

Infoturisme aposta aquest 2024 per disposar de dades de repercussió de diferents atractius turístics i esdeveniments que tenen lloc al país. Així, cada comú escollirà un indret o un esdeveniment i Andorra Turisme també en triarà un altre. En total, vuit estudis objectius per obtenir dades de difusió en xarxes socials, de la seva capacitat d’atracció i del perfil de públic que els visiten o hi participen. La voluntat és aconseguir informació estadística sobre aquestes propostes, per valorar-ne futurs desenvolupaments o possibles millores.



Aquest és només un dels diferents projectes que Infoturisme té previst engegar aquest 2024. A banda d’aquests estudis de repercussió, també s’ha acordat implementar millores en l’accessibilitat digital universal tant dels webs turístics comunals, com del portal nacional, www.visitandorra.com.



Concretament, s’hi instal·larà un mòdul específic que facilitarà la navegació a les persones amb diferents graus i tipus de discapacitats. De fet, des d’Infoturisme fa anys que es treballa per millorar l’accessibilitat a l’oferta turística del país, amb projectes inclusius com ara Parlapp, Blind Explorer o els plafons dels miradors ecoturístics.



Finalment, també es realitzaran formacions al personal de les oficines de turisme per tal de continuar oferint una atenció al públic excel·lent.



Infoturisme/ Infoturisme és una iniciativa conformada per Andorra Turisme i per tots els departaments de Turisme comunals. Des de la seva creació, ara fa 16 anys, s’han dut a terme iniciatives conjuntes com ara la creació de material promocional –guies, mapes, etc.–, i de marxandatge, el desenvolupament d’aplicacions mòbils, la instal·lació de senyalística i comptadors als ports de muntanya o el foment de productes per al públic familiar, com els itineraris 'Troba els Tamarro', entre molts altres.



L’objectiu del programa és assolir sinergies entre les diferents entitats públiques destinades a la promoció turística i treballar conjuntament a millorar la posició competitiva d’Andorra com a destinació. El pressupost d’Infoturisme prové en un 50% d’Andorra Turisme, i l’altre 50% es divideix a parts iguals entre els set comuns.