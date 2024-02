Els pagesos catalans tallaran aquesta tarda la C-14 de Ponts

Des del Departament de Mobilitat es recomana a tots els conductors actualitzar la informació abans d’emprendre un desplaçament i consultar la darrera informació oficial a les seves xarxes oficials, així com al portal d’incidències viàries de la Generalitat de Catalunya.

Nova previsió de talls de carretera aquesta tarda a la C-14 al voltant de la localitat de Ponts, a partir de les 18.00 hores. Així ho han anunciat els pagesos catalans, els quals han informat que les afectacions es concentraran, principalment, des de Ponts fins a Artesa de Segre; des de Ponts fins a Oliana; a la C-1412b de Folquer a Ponts; a la C-1412a de Torà a Ponts, i a la L-313 de Guissona a Ponts. A més, també es tallaran les variants alternatives de carreteres secundàries i camins de la zona de la ciutat catalana, així com una marxa lenta des de Montardit de Baix fins a Rialp a les 19.00 hores.

Per El Periòdic

