Joan Verdú arriba «amb molta confiança» a Palisades Tahoe

Joan Verdú disputarà avui la primera de les tres cites de la Copa del Món als Estats Units amb molt bones sensacions i amb ganes de tornar a fer grans proeses. L’estació de Palisades Tahoe serà l’escenari del gegant que tindrà un horari diferent a Andorra: a les 19.00 hores la primera mànega i a les 22.00 hores la segona. L’esquiador andorrà arriba motivat per aconseguir el millor resultat possible.

Joan Verdú ha estat entrenant aquesta setmana als Estats Units per preparar aquesta primera prova nord-americana. Les dues pròximes seran el cap de setmana vinent, divendres 1 i dissabte 2 de març, a Aspen.

La primera, però, es disputa demà dissabte a Palisades Tahoe, on l’andorrà ja va competir l’any passat, just ara fa un any, el 25 de febrer, i on va acabar 19è sumant 12 punts de WC.

L’entrenador de l’esquiador estrella del Principat va declarar ahir que «estem a Palisades Tahoe, fa una setmana que estem als Estats Units, adaptant-nos una mica a la neu i les condicions una mica particulars d’aquesta zona».

Ahir Verdú «volia fer un petit warm up per preparar la carrera», però va preferir descansar, ja que «el problema és que tinc algunes molèsties a l’esquena i hem preferit quedar-nos tranquils, acabar de recuperar i espero demà estar millor i atacar la carrera en plenes facultats», tal com va esmentar l’esquiador.

Verdú es troba amb «molta confiança» i assegura que anirà «a buscar bastant gas», tal com va estipular l’esquiador andorrà.