Torna la neu al Principat amb nevades el cap de setmana

Les prediccions meteorològiques no han fallat, ja que es va anticipar la setmana passada que arribaria de nou la neu al Principat.

Ahir, les estacions d’esquí van despertar-se amb una capa blanca d’uns cinc centímetres de neu.

El cap de setmana, començarà amb cel cobert i vents suaus del nord-oest al matí. S’espera la possibilitat de precipitacions en forma de neu lleugera, especialment durant la tarda, amb acumulacions mínimes. Les temperatures oscil·laran entre -1°C i 9°C a Andorra la Vella.

De cara al diumenge, s’esperen nevades al matí, que podrien persistir fins al migdia.

Pel que fa a l’estat de les pistes d’esquí del Principat, a Grandvalira actualment hi ha 87 de 139 pistes obertes, que suposen el 63% del total de pistes. En el referent a quilòmetres esquiables, avui en dia només hi ha el 55% disponible.

A Vallnord, per la seva part, hi ha 31 pistes obertes de les 48 existents, aquesta xifra representa el 65% del total. Pel que fa als gruixos de neu, ara com ara podem trobar-hi entre 25-55 cm.