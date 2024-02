L’USdA estudia una nova mobilització per l’habitatge

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va aprofitar la compareixença en el Consell Econòmic i Social (CES) d’ahir divendres per anunciar que en els següents mesos s’organitzaran unes mobilitzacions, tot i que encara no hi ha data confirmada, ja que segons el secretari de l’UsdA s’està «intentant fer una reunió amb els moviments socials del país» i arribar a un acord amb tots els agents «no és fàcil», però s’estima que es produeixin durant el mes de març o abril. Ubach ha advertit que les concentracions no només se centraran en l’habitatge, sinó que també serviran per defensar «el poder adquisitiu» de la població.

El representant sindical també va recordar que ja fa tres mandats que han presentat una sèrie de reclamacions en relació amb els serveis de l’hospital i els serveis annexos, que fins avui en dia «no hi ha hagut resposta» i el sistema sanitari «fa aigües». Aquestes modificacions són arran dels col·lapses en els serveis sanitaris, la manca de materials a l’hospital i altres situacions que han presentat els professionals sanitaris. Així, Ubach es va mostrar disposat a «seure una última vegada per parlar de les millores» que, segons ell, s’haurien d’implementar «a curt termini». Si no es dona el cas, va advocar per tractar «els serveis mínims per una vaga a l’hospital». Igualment, Ubach va qüestionar «l’estat» del pacte d’Estat de Salut, ja que no hi ha la representació dels membres de l’oposició.

Pel que fa a la situació viscuda arran la problemàtica i detecció de l’error en les pensions per part de la CASS, Ubach va atribuir la responsabilitat a Govern perquè «té el control de la CASS». Així, el secretari de l’UsdA va manifestar que creu que la situació s’havia de gestionar d’una altra manera amb l’informe que s’està redactant, «esbrinar que havia passat» des del «consell d’administració, direcció i polítiques» i, partir d’allà, «treure conclusions», segons informa l’ANA.