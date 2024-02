El Sant Ermengol recapta 1.700 euros a la xocolatada

El col·legi Sant Ermengol es compromet amb la investigació contra el càncer infantil. El centre educatiu va celebrar ahir al matí la segona edició de la xocolatada solidària, una activitat que va comptar amb la participació dels docents, el personal d’administració i serveis i més de 500 alumnes de l’escola.

Per segon any consecutiu, el col·legi va organitzar aquesta acció solidària per recaptar fons destinats a la investigació del càncer infantil. Aquesta edició va tenir dues novetats molt especials: la participació de més alumnes del centre i l’organització de la xocolatada a càrrec dels nens i les nenes de 5è de primària.

Com el passat curs, prèviament s’ha informat i sensibilitzat als estudiants de la importància de la investigació sobre aquesta malaltia.

Tots els diners recaptats (una quantitat de 1.700 euros) s’enviaran íntegrament a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que compta amb un laboratori de recerca del càncer infantil, remarcant així el caràcter solidari de la institució educativa.