Encamp sanciona set propietaris de gossos per no recollir els excrements de la via pública

El comú d'Encamp ha imposat un total de set sancions a propietaris de gossos per no recollir els excrements dels animals de la via pública. Així es desprèn de les dades facilitades per la corporació, en les quals s'indica que el registre d'animals de companyia (RAC) compta amb 1.508 cans, dels quals el 80,5% (1.213) han dut a terme la identificació a través de l'ADN.



Entrant al detall de la informació tramesa, fins al 21 de febrer d'enguany la corporació ha recollit un total de 32 mostres d'ADN als carrers de la parròquia, de les quals set han estat identificades i s'ha multat al propietari, onze encara es troben en fase d'anàlisi al laboratori, nou han obtingut un resultat, però no es disposa de la informació genètica de l'animal i cinc han donat error per contaminació.



Durant el 2023 la corporació encampadana va obrir un total de 52 expedients a propietaris incívics de la parròquia, dels quals 23 per no haver dut a terme la identificació a través de l'ADN, quinze per no estar al RAC i cinc per embrutar l'espai públic per no recollir els excrements o ruixar l'orí, entre altres.



Des del comú encampadà posen en relleu que durant el 2023 es va dur a terme una gran tasca de sensibilització i conscienciació perquè els propietaris de cans facin el registre de l'ADN amb l'objectiu d'assolir la identificació del 100% dels animals de la parròquia. També cal recordar que tots els propietaris que registrin el seu gos a la parròquia poden recollir una ampolla per ruixar les miccions dels seus animals.



Per garantir el correcte control de miccions i femtes a la via pública, l'administració pública té quatre treballadors destinats a la neteja i manteniment dels carrers i tres agents per a la verificació de la tinença responsable d'animals, així com un agent de medi. La parròquia d'Encamp disposa avui dia d'un total d'onze pipicans, un dels quals al Pas de la Casa, una zona d'esbarjo per a gossos, 75 punts dispensadors de bosses amb una despesa de 450.000 bosses biodegradables l'any, un post urinari amb dispensador de galetes.



A més, el comú ha col·locat arnesos per lligar els gossos a les entrades dels edificis comunals d'atenció al públic on no està permesa l'entrada d'animals. Finalment, cal recordar que els propietaris que encara no hagin dut a terme el tràmit seran sancionats a principis del 2023 amb una primera multa de 150 euros i, si s'és reincident, de 300.