Un cap de setmana amb nevades febles, ruixats i clarines

Els dies amb temperatures altes es deixen enrere, per aquest cap de setmana. El Servei meteorològic ha anunciat en les xarxes socials l'entrada d'aire fred que determinarà les precipitacions per aquests dies. Principalment, el matí d'aquest dissabte es caracteritza per la gran presència de núvols que deixaran nevades febles de pocs centímetres a les cotes altes del país. No obstant el panorama d'aquesta tarda serà completament diferent amb àmplies clarines. L'entrada d'un front càlid serà el causant de les precipitacions amb una cota de neu baixa durant el matí del diumenge.