Enric Agud: «Amb l’augment de temperatures la cota de neu mitjana pujarà»

L’estació Pal-Arinsal va acollir el passat cap de setmana, un any més, a un grup de meteoròlegs europeus en el que ha estat la setena edició d’aquesta trobada. Enguany va comptar amb la presència de professionals nacionals i de cadenes espanyoles com Telecinco, Cuatro, TVE, La Sexta, TV3, EITB, CRTVG, CCMedia i RAC1. També van assistir a la cita meteoròlegs coneguts d’Escòcia, Polònia, Grècia, Portugal i Anglaterra. En la trobada es van portar a terme diferents activitats de neu i xerrades de l’àmbit meteorològic com les del meteoròleg del servei meteorològic del Govern Guillem Martin, que va parlar sobre el risc d’allaus, o la del professor de la facultat de física de la Universitat de Barcelona Raül Marcos, que va tractar les previsions estacionals i la intel·ligència artificial.

L’escalfament global va ser un dels temes principals que van discutir durant aquests dies de trobada els professionals, tal com va explicar el presentador del temps de TV3 Enric Agud. Concretament, va explicar el cas que s’està vivint a Escòcia, «durant el mes de gener hi va haver molts temporals, alguns molts forts, i temperatures molt baixes de -20 °C. El cap d’una setmana següent, va entrar un vent de calor del sud molt fort que va causar un rècord històric de temperatures amb un registre de 20 °C».

Així mateix, Agud va concretar que el canvi climàtic compleix amb uns patrons meteorològics extrems que s’estan vivint últimament, «s’estan donant canvis de temperatura sobtats i pluges extremes». En efecte, «el món està més calent, s’evapora més aigua dels oceans, l’atmosfera té més vapor i això causa unes precipitacions més intenses», va continuar explicant el meteoròleg català, afegint que les temperatures del Mediterrani i l’Atlàntic cada vegada més «van en augment».

Ja a casa nostra, la situació d’Andorra no és molt diferent, cada vegada més neva amb menys intensitat i menys freqüència, i el presentador de TV3 preveu que «amb l’augment de temperatures, igual que als Alps, la cota de neu mitjana pujarà», és a dir, la neu es localitzarà en les parts més altes de la muntanya. Aquest fet provocarà que «la qualitat de la neu sigui més humida que en el passat», va precisar Agud. Igualment, creu que de cara al futur «almenys a Andorra, es podrà esquiar» i no perdrà la seva potencialitat de ser «un país de neu».

I sobre un dels casos més alarmants que s’està vivint a Espanya, la sequera declarada a Catalunya, el presentador va assenyalar que «mai havia vist una sequera tan intensa i persistent demostrada amb dades instrumentals». Aquesta catàstrofe natural té registrat un rècord d’intensitat i d’afectació al territori, «anteriorment hi ha hagut sequeres potents, però aquesta és la més forta», va afegir Agud. La regió catalana es veu afectada progressivament per aquest fenomen, sobretot «en els boscos amb arbres morts i menys vegetació», incloent-hi «els sectors de l’agricultura i la ramaderia», segons el meteoròleg. Això no obstant, va llençar un missatge esperançador, tot i que sense dades concretes, però «generalment les sequeres acaben, aquesta encara no sabem quan, però trigarà una mica», informa l’ANA.