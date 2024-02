Alberto Domínguez i José Gordón, protagonistes a l’Snow Club Gourmet de Grandvalira

L’Snow Club Gourmet de Grandvalira va celebrar el passat dissabte la jornada gastronòmica amb el protagonisme de dues figures rellevants de l’alta gastronomia espanyola, Alberto Domínguez i José Gordón, propietaris de D’Berto a Pontevedra i de la Bodega el Capricho a Lleó. El restaurant L’Abarset va comptar amb quasi 50 comensals, els quals van poder gaudir d’un marisc seleccionat de diferents indrets de la costa gallega, i alhora, de talls de carn de bou de raça autòcton.

Domínguez i Gordón es van encarregar d’explicar als assistents quins són els processos amb els quals treballen per aconseguir la selecció dels millors productes. El gallec assenyalava l’origen d’algunes peces de marisc, l’època i la temporada adient de pesca, o les localitzacions més pintoresques en les que hi ha un culte específic i acurat per extreure, per exemple, certs tipus de mol·luscos de les ries. Per la seva part, el de Lleó va comentar que compta amb una finca on viuen prop de 400 bous de raça de la península Ibèrica, una raça autòctona en la qual «ens sentim amb l’obligació i el deure de conservar per la qualitat de la seva carn», va assegurar.

Els fruits del mar es van anar interpel·lant amb carns de diferents parts del bou. Així, els assistents van començar per un ‘steak tartar’ de maluc de bou i caviar, seguit d’empanada D’Berto i Capricho, carneiro cru de la Ria d’Arosa, volanderes de Cambados a la planxa, coquina gallega de Cedeira a la paella, cloïssa fina de l’Illa d’Arosa amb salsa marinera, cecina de bou gran reserva de llarga durada envellida en celler natural, cabra de mar mascle de les Ries Altes XXL amb Matutano i costella de bou selecció José Gordón.