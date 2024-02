La Coordinadora reclama la regulació dels preus de lloguer

La Coordinadora de l’Habitatge exigeix al Govern la regulació dels preus d’arrendaments d’habitatges. Així ho va comunicar ahir en un post de les seves xarxes socials. I és que argumenten que s’ha de revertir els preus dels contractes actuals en què s’ha practicat «un augment abusiu». Per això volen que es retorni al preu de mercat de l’any 2019. A més, volen que el preu dels lloguers sigui a partir d’indicadors sòlids.

D’altra banda, la Coordinadora de l’Habitatge també va exigir la creació immediata del registre de la propietat per identificar els grans tenedors en funció del nombre de propietats, a més d’identificar els pisos buits fora del mercat immobiliari i passar al mercat aquests habitatges per tal de ser identificats. La tercera petició per part de la coordinadora va ser actualitzar el cadastre per determinar les propietats sense legítim propietari, i regular la inversió estrangera. Per aquesta petició la coordinadora vol que es restableixi la moratòria en matèria d’inversió estrangera, aturar els permisos constructius atorgats fins a la data i que no s’hi hagin començat materialment fins que es disposi un estudi de la capacitat de càrrega del medi natural d’Andorra; prohibir l’establiment de societats en pisos destinats a l’habitatge i prohibir segones residències al país per als estrangers.

Respecte als pisos turístics, la coordinadora vol que Govern els reguli. Així, exigeix que es destinin un màxim d’un 20% dels edificis plurifamiliars a pisos turístics, aturar l’atorgament d’autoritzacions de pisos turístics fins a estabilitzar el mercat de lloguer, i augmentar les exigències dels pisos turístics en un termini de tres mesos.

Per últim, la coordinadora vol que l’Executiu destini els recursos tècnics, humans i necessaris per garantir el compliment per part dels propietaris del sistema de pròrrogues, fer un detallat dels casos en què les pròrrogues del lloguer no serien aplicables i aplicar les sancions corresponents en cas d’incomplir la llei,amb «endurir les condicions de la llei s’eviten les argúcies d’alguns propietaris»; i finalment fer un seguiment dels casos més desfavorables i garantir-los a l’accés d’un habitatge digne.