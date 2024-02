Campiona d’Europa

L’andorrana Gina del Rio continua imparable. Aquest cap de setmana es va celebrar la Copa d’Europa FESA Cup de fons, en la qual l’esquiadora va tornar a fer de les seves i va quedar en segon lloc als 10km individuals d’Schilpario, tant a la categoria clàssic com júniors.

Tot i això, durant la prova de dissabte, del Rio va registrar 860 punts a la classificació general i un crono final de 36.14,2, temps que la va deixar a només 11,1 segons de la guanyadora, Maria Gismondi, que va fer un temps de 36.03,1. Així mateix, ahir, del Rio va aconseguir ser la campiona, matemàticament, d’Europa, en assolir una segona posició als 10km persecució, cursa en la qual va sumar altres 80 punts a la seva marca. Aquest registre va deixar del Rio en una molt bona i privilegiada posició, ja que a hores d’ara, l’andorrana lidera la competició, tot i que encara falten per córrer dues carreres: a Prenamon, un sprint en clàssic el 15 de març i els 10km individuals en lliure el 16 de març.

Pel que fa a les curses que del Rio va disputar aquest cap de setmana a Schilpario, Itàlia, les dues posicions que va assolir l’esquiadora —i un total de 160 punts en les dues proves— la van deixar amb un total de 1.020 punts a la general.

Per la seva part, l’esquiadora va competir ahir amb una actitud lluitadora i molt concentrada tàcticament. «Estic molt contenta dels resultats i del treball de tot l’equip», va afirmar del Rio. I va afegir, «la idea era intentar atrapar a la primera, però no ha pogut ser. M’he quedat a tres segons d’ella i quan he vist que no podia he intentat seguir al meu ritme».

També, l’esportista va voler remarcar l’exigència que suposa guanyar les competicions: «Al final, guanyar la general és un premi a la regularitat, no és fàcil estar sempre a tope». Tot i que, després dels resultats, del Rio va comparar les medalles que va obtenir als Mundials júniors —or, plata i bronze— i va afirmar que «no ha estat el millor cap de setmana».

Finalment, el seu entrenador, Xabier del Val, va declarar que tant ell com l’equip «estem molt contents i satisfets de poder dir que (del Rio) ha guanyat la general de la FESA Cup. Els bons resultats en tots els formats i estils durant tota la temporada és un premi a la regularitat i ens fa sentir molt contents. Amb tot, (Del Rio) ha sabut lluitar»