Els problemes d’esquena deixen fora de la Copa del Món a Verdú

La cursa de gegant de la Copa del Món a Palisades Tahoe (Estats Units) es va disputar el passat dissabte amb Joan Verdú amb el dorsal 15. L’andorrà, però, després de la seva 22è posició en la primera mànega, a la segona no va poder prendre la sortida a causa del mal d’esquena que pateix.

Verdú va estar arrossegant molèsties aquesta última setmana i el dissabte el dolor va augmentar de manera que li va impedir competir. Tot i que va arribar a classificar-se, la seva sortida estava prevista a partir de les 22.00 hores (hora andorrana) en novena posició. No obstant, el corredor treballa per recuperar-se i disputar amb les màximes garanties les pròximes dues cites nord-americanes de la Copa del Món, ambdues a Aspen, programades pel pròxim 1 i 2 de març.

Jordina Caminal a la copa d'Europa / Ahir diumenge va ser l’última oportunitat per la Copa del Món de supergegant de San Pellegrino (Itàlia), però novament la pista no va estar en bones condicions per poder disputar-se. La quantitat de neu caiguda va deixar sense estrena en la WC a Jordina Caminal que, amb tot, se centra ara en la doble cita, també de supergegant, a la Copa d’Europa de Sarntal (Itàlia).

Jordina Caminal es va mostrar decebuda per la cancel·lació de la Copa del Món i del seu debut, però al mateix temps va analitzar la situació amb normalitat: «Al final no ha pogut ser, però estic tranquil·la, ja hi haurà altres oportunitats». De fet, l’esquiadora andorrana pensa ja en la pròxima cita amb el supergegant el dijous 29 i el divendres 1, en aquest cas de Copa d’Europa. Les curses seran a les pistes de Sarntal, a Itàlia.