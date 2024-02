La pluja condiciona el test de pretemporada de Cardelús

Xavi Cardelús i la resta de pilots del Campionat del Món de Moto2 van fer aquest cap de setmana el primer test de pretemporada per preparar la competició que començarà el cap de setmana del 10 de març a Qatar. Aquests primers entrenaments van tenir menys activitat de la prevista a causa de la pluja intermitent caiguda a la zona on està ubicat el circuit de Portimao.

Al llarg de la jornada del dissabte, el pilot de Fantic Racing i els seus rivals mundialistes van poder rodar a estones quan l’asfalt estava sec, però ahir hi va haver algunes zones del circuit que van estar molles al llarg de tot el dia i no tenia sentit sortir a pista. El balanç d’aquest primer test és de 34 voltes i uns registres que encara estan lluny dels temps aconseguits per l’andorrà en aquest circuit tenint en compte que tant ell com l’equip es van centrar en acabar d’adaptar la moto a la seva posició de pilotatge i començar a buscar una base per començar la temporada al Campionat del Món. La seva volta ràpida aconseguida el dissabte va ser d’1’45.118. Cardelús va valorar els dos dies de treball al circuit portuguès: «Ha estat una llàstima perquè la pluja ens ha acabat complicant aquest primer test de l’any, i ni jo ni els meus rivals al Campionat del Món de Moto2 hem pogut fer la major part de la feina que teníem prevista per aquests dos dies a Portimao.

Tot i això, el meu equip i jo ens hem centrat a acabar d’adaptar la moto a la meva posició de pilotatge i aconseguir l’ergonomia ideal per afrontar la temporada. A pista he rodat a bon ritme malgrat no poder-ho fer tant com havíem previst causa del mal temps». Els pilots de Moto2 faran un segon i últim test de pretemporada la setmana que ve al circuit de Jerez, concretament del 28 de febrer a l’1 de març.