La taxa d'ocupació va situar-se en el 83,3% a tancament del 2023

Quant a la taxa d'inactivitat, disminueix 0,2 punts anualment, i augmenta 0,9 punts respecte al trimestre passat. Així, es va situar en el 15,7% de la població d'entre 15 i 64 anys, que representen 9.792 persones. Per sexes, la taxa d'inactivitat masculina s'incrementa 0,3 punts anualment i 1,1 punts en termes trimestrals. Pel que fa a la taxa d'inactivitat femenina, decreix 0,7 anualment i augmenta 0,7 punts respecte al trimestre passat. En relació amb les economies de l'entorn, en termes trimestrals la taxa d'atur presenta un comportament estable.

Paral·lelament, cal destacar que la taxa d'atur durant aquest termini va quedar fixada en l'1,1% de la població activa, amb 608 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució de 0,6 punts anualment, i 0,1 punts en termes trimestrals. Per sexes, la taxa d'atur dels homes es manté sense variació tan anual com trimestralment. Mentre que la taxa d'atur femenina decreix 1,3 punts en termes anuals i 0,2 punts respecte al trimestre passat.

La taxa d'ocupació estimada durant el quart trimestre del 2023 va situar-se en el 83,3% de la població d'entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,6 punts respecte de l'any anterior, i una disminució de 0,9 punts si es compara amb el tercer trimestre de l'any 2023. Així, el nombre d'ocupats s'estima en 51.912 persones. Per sexes, la taxa d'ocupació dels homes decreix 0,3 punts respecte de l'any passat i 1,1 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa augmenta 1,6 punts en termes anuals, i disminueix 0,6 punts en relació amb el trimestre anterior.

Per El Periòdic

