Zorzano: «La majoria dels refugiats no poden llogar un pis»

Andorra celebrarà a mitjans del mes de març el segon aniversari de l'arribada dels refugiats ucraïnesos arran de l'esclat de la guerra. Passat aquest temps, i malgrat que la gran majoria dels gairebé 300 refugiats en edat de treballar ja han pogut obtenir els seus papers per acollir-se al permís de residència i treball, el Govern ha hagut d'aprovar una pròrroga de sis mesos més per facilitar que aquells que encara no han pogut disposar de la seva documentació tinguin més marge i també s'acabin acollint a la quota general d'immigració.

El cònsol honorari d'Ucraïna, Antoni Zorzano, va valorar de manera molt positiva la tasca que s'ha dut a terme des de l'Executiu amb els refugiats, ja que «sempre han estat molt atents i molt favorables a la posició d'Ucraïna, què és el país atacat», però també va advocar per començar a estudiar l'atorgament d'alguna ajuda econòmica a les famílies ucraïneses més vulnerables que es troben actualment al país per sufragar, principalment, les despeses del lloguer.

Zorzano va posar en relleu les dificultats per arribar a final de mes amb què es poden trobar d'ara endavant moltes famílies, ja que majoritàriament es tracta de dones que tenen entre un i tres fills i que el seu sou és d'entre 1.400 i 1.500 euros. «La majoria no poden llogar un pis i alimentar durant un mes a tres membres d'una família. Quan arribi el moment s'haurà de negociar la manera de donar suport econòmic a aquestes famílies», va explicar. Tot i això, el cònsol honorari d'Ucraïna també va manifestar que no es poden donar avantatges permanents a aquestes persones i, per tant, seria adient estudiar cas per cas la situació dels refugiats per determinar quines famílies serien les més necessitades d'aquestes contribucions econòmiques.

Tot i aquesta demanda, Zorzano va destacar que l'ajuda del Govern cap als refugiats ha estat molt rellevant al llarg dels darrers dos anys, ja que es va donar una resposta molt ràpida al conflicte proporcionant permisos de sojorn que també donaven dret a treballar i gaudir de serveis sanitaris, d'educació i de transport. També va valorar de manera positiva la pròrroga al permís de sojorn anunciada per l'Executiu, però no sap si és suficient, ja que això «dependrà dels temps que duri la guerra».

A l'últim, va assenyalar que la voluntat d'Ucraïna és que els refugiats tornin al seu país d'origen una vegada finalitzi la guerra, «però no és una obligació», per la qual cosa Zorzano va detallar que hi haurà persones establertes a Andorra «que es voldran quedar», atès que ja han començat una altra vida. «Mentre més duri la guerra, més augmentarà la possibilitat que alguns refugiats es quedin a Andorra», va concloure, segons informa l'ANA.