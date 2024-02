Activada una prealerta per fort vent i nevades abundants

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dilluns al matí un avís taronja per un episodi de vent fort i nevades abundants al nord del país. La previsió meteorològica indica l’arribada al Principat aquesta propera nit d’una pertorbació atlàntica que deixarà un flux de nord intens amb fort vent i nevades abundants al nord, fenomen que es veurà incrementat en altura, a partir de 2.100 metres. A partir de la tarda-vespre d'aquest dilluns començarà a nevar amb una cota de neu que baixarà dels 1.300 fins als 1.000 metres durant la nit. Al centre i sud la nevada serà més intermitent, però al nord serà contínua i intensa en altura i s’allargarà fins dimecres al matí.

A partir de demà dimarts al matí el vent de nord guanyarà protagonisme, amb ràfegues que arribaran als 80 km/h als fons de vall i als 120 km/h als cims, valors que es poden superar puntualment. El vent i la nevada, intensos i continus al nord, poden provocar l’acumulació de més de 50 cm per sobre de 2.100 metres, 30 cm a 2.000 metres i 20 cm a 1.500 metres. Al centre i sud, els gruixos de neu seran notablement inferiors, però el vent serà igual de fort. Dimecres, el gir del vent a nord-est assecarà l’atmosfera i les nevades remetran ja durant el matí, però el vent i el torb es pot allargar fins a la tarda. La combinació dels dos fenòmens pot provocar manca de visibilitat important i sensació tèrmica de fred intens degut a la baixada de temperatures. Quant a les temperatures, les mínimes seran de 2 graus a Andorra la Vella, de -1 a 1.500 metres i de -10 al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran als 9, 4 i -6 graus respectivament.

Davant del fenomen, es recomana a la població que retiri i asseguri els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure i que es revisin els elements més vulnerables. També que es limitin els desplaçaments a peu o amb vehicle i que s’evitin les activitats a l’exterior en zones de muntanya. Així mateix, en cas de sortir al carrer es recomana portar roba i calçat adequats i protegir-se sobretot el cap i la cara.

Anul·lació de l’esquí escolar/ El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladilau Baró, ha informat que, davant la previsió de fort vent i nevades abundants al nord del país i en altura previstes per demà, s’ha decidit modificar alguns horaris del servei de transport escolar per avançar-los lleugerament a primera hora del matí. A més, tal com marca el protocol en cas d’avís taronja per aquestes circumstàncies, el Ministeri també ha decidit cancel·lar preventivament l’esquí escolar de la jornada de dimarts per a tots els alumnes.