Les inscripcions per al Vide Dressing s’obriran el 4 de març

El Vide Dressing de la Massana s’ha convertit en una referència dins els mercats de segona mà i el més gran dels Pirineus, i dels pròxims 12 al 14 d'abril, els edificis de la Closeta i de les Fontetes acolliran l’edició de primavera. Cal destacar que una de les característiques del mercat és l’elevat volum de peces de totes les marques i estils i, sobretot, la qualitat tant dels productes com de la seva presentació, amb parades ben dissenyades i decorades. A més, la demanda per muntar una parada és tan elevada que, fa quatre edicions, el Comú de la Massana va decidir duplicar l’espai per poder arribar a la vuitantena de parades.

Enguany s’ha incorporat una novetat, a suggeriment de diverses paradistes que van proposar establir diferents preus segons la ubicació de l’espai, ja que consideren que hi ha espais més ben situats. Recollint la idea, hi haurà tres tarifes: 35 euros per a les parades de la planta baixa i la primera planta de les Fontetes i de la sala de la Closeta; 25 euros per les que s’instal·lin a la segona planta i a la passarel·la interior de les Fontetes o al vestíbul de la Closeta; i, finalment, s’aplicarà un preu de 15 euros a la resta de zones: primer pis i passarel·la de l’edifici del telecabina, plaça de les Fontetes i exterior de l’edifici de la Closeta.

Segons van apuntar des de la corporació massanenca, les persones interessades a muntar una parada s’hi poden inscriure a partir del dia 4 de març a través d’un formulari que s’activarà a les 20.00 hores al web www.booking.visitlamassana.ad. Un dels requisits imprescindibles per poder muntar un estand és que totes les peces estiguin en perfecte estat. A més, cal participar en una sessió informativa per aprendre tècniques de presentació dels productes.