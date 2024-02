La Policia deté quatre persones sospitoses de formar part d’una banda organitzada

La Policia va detenir diumenge a primera hora de la tarda a Andorra la Vella quatre persones sospitoses de ser membres d’una banda organitzada que es dedicava a cometre furts en diferents establiments. Es tracta d’un home de 29 anys i tres dones de 28, 31 i 34 anys, sent localitzats tots quatre després de rebre l’avís d’un centre comercial de la capital d’on haurien sostret diversos cartrons de tabac traient les alarmes i distraient els empleats. Les mateixes persones haurien entrat posteriorment en diverses perfumeries, fet que hauria permès controlar, en primer lloc, l’home i una de les dones, i uns minuts després, les altres dues.

Cal destacar que els membres de la banda organitzada viatjaven en dos vehicles amb matrícula francesa i és a l’interior d’un d'ells on es van trobar els 43 cartrons de tabac i dos perfums, així com les bosses de mà que haurien fet servir per cometre els furts. El valor de cost de la mercaderia sostreta superaria els 1.400 euros.

Un altre home de 23 anys va ser detingut dijous passat al matí, també a Andorra la Vella, com a presumpte autor d’un altre delicte contra el patrimoni per furtar joies valorades en uns 6.000 euros del domicili d’una coneguda. La investigació, que es va iniciar arran d’una denúncia, va permetre identificar l’autor del furt.

Detinguts per agredir la parella / El mateix diumenge, la Policia va detenir dos homes, de 35 i 34 anys, com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral per haver agredit les seves parelles. Tots dos van ser arrestats a la capital després que l’hospital activés el codi lila. La primera detenció es va efectuar a primera hora de la tarda i la segona, al vespre. L’home de 35 anys hauria agredit la dona davant la filla menor d’ambdós, mentre que l’home de 34 anys va ser arrestat per un delicte contra la llibertat perquè, a més de l’agressió, hauria retingut la seva parella en una habitació traient el pom de la porta.

Detinguts per drogues / Set persones més han estat detingudes aquests darrers dies com a presumptes autores de delictes contra la salut pública. La primera d'elles, una turista de 21 anys, va ser arrestada a la frontera del riu Runer amb dues pastilles d’èxtasi. En un local d’oci del Tarter, la Policia va detenir dos homes, també turistes, de 49 i 50 anys amb 1,5 grams de cocaïna. En un altre establiment d’oci nocturn de Soldeu, dues persones més –un noi de 25 anys i un home de 38 anys i no resident– van ser arrestades amb 0,7 grams d’MDMA i una pastilla d’èxtasi. Finalment, a l’exterior d’un altre local nocturn del Tarter, es va detenir dos turistes de 48 i 49 anys amb 0,8 i 0,5 grams de cocaïna respectivament.

Altres detencions / Divendres al vespre, la Policia va detenir a Soldeu un home, de 34 anys i no resident, com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva per conduir sota els efectes de l’alcohol, contra la integritat física i moral per causar lesions, i contra el patrimoni per furtar un vehicle. L’arrestat es va endur el cotxe, el qual estava estacionat a la CG2 entre Canillo i el Tarter, la mateixa tarda del divendres. Una estona més tard, una estació de servei de Soldeu va donar l’avís perquè l’home hauria arribat conduint fins a la benzinera i semblaria estar inconscient dins el vehicle. Quan l’ambulància de Bombers va arribar per atendre’l, l’home va sortir del cotxe intentant agredir els empleats de l’estació de servei, causant diverses lesions a un dels bombers quan va intervenir per evitar-ho. El detingut va donar positiu en la prova d’alcoholèmia amb una taxa d’1,41. Quan es va verificar la matrícula del cotxe, es va comprovar que es tractava del vehicle que havia estat sostret durant la tarda.

A més, tres persones més han estat arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol. Són tres homes de 21, 38 i 58 anys amb taxes de 0,87, 1,75 i 1,65 respectivament. Aquest últim va ser controlat arran d’un accident amb danys materials a la CG3.