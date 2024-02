Pal Arinsal acull una nova edició del Comapedrosa Challenge d’esquí

L’estació de Pal Arinsal va acollir el passat cap de setmana el Comapedrosa Challenge, un campus d’esquí de muntanya dirigit a esquiadors amb un nivell avançat per a millorar la seva tècnica d’esquí i ampliar coneixements de seguretat. Les jornades van estar organitzades per l’Adventure Center conjuntament amb les marques pioneres del sector skimo Haglöfs, Black Diamond i Dynastar i van comptar amb la participació de Marc Toralles, un dels màxims exponents de l’alpinisme espanyol del moment.

El reconegut alpinista va rebre el premi Alpinisme Extraeuropeu FEDME 2019 per la ruta Slovack direct al Denali i va estar dues vegades nominat al Piolet d’Or per la seva obertura al pic verge Guillem Aparicio a l’Himalaya (Índia) i l’obertura de la cara est del Siula Gran (Huaybuash, Perú). Entre els seus èxits destaquen l’ascens a la serralada peruana de l’Huayhuash, l’intent al Gasherbrum IV al Karakórum, o l’aresta nord-est del Huantsán (Cordillera Blanca, Perú) amb Oriol Baró.

Toralles va compartir durant dos dies el seu expertise amb els participants del Comapedrosa Challenge, un grup d’alpinistes que van aconseguir la plaça a aquest exclusiu esdeveniment gràcies a un concurs a xarxes socials, i va destacar la importància d’aquest tipus de jornades, «perquè la gent té molt nivell d’esquí però a l’hora de saber reconèixer el terreny, veure els perills, com bellugar-te per alta muntanya, no tenen tant de bagatge i és important ensenyar-los per a que es puguin moure amb seguretat per terrenys d’alta muntanya i fora d’estació d’esquí». El responsable de l’Adventure Center i guia d’alta muntanya, David Parra, va assenyalar que el Comapedrosa Challenge «és una activitat molt important per promocionar l’esquí de muntanya, i per oferir esports més enllà de l’esquí alpí, comptant a més amb aquestes meravelloses valls, i amb un parc natural com el del Comapedrosa». El director de Serveis en Muntanya de Grandvalira Soldeu–El Tarter i Pal Arinsal, Toni Rodríguez, va matisar que la zona possibilita la pràctica d’aquest esport en un «espai protegit, regulat, i que ens permet poder estar en un entorn natural idíl·lic i salvatge on, sobretot a l’hivern, es pot veure molta fauna. A més, la seva alçada ens permet tenir garantia de molt bona qualitat de neu, així com de quantitat». Rodríguez va afegir que un altre avantatge del parc natural del Comapedrosa és que les infraestructures de l’estació d’esquí de Pal Arinsal, concretament del nou telecadira Port Negre que puja fins a una alçada de 2.493 m, «ens permet tenir un fàcil accés als cims més alts del país com són el Comapedrosa, la Roca Entravessada o el Medacorba».

Durant la primera jornada del challenge, els participants van poder aprofitar les nevades del cap de setmana per fer una sortida al Parc Natural del Comapedrosa, per la zona de Sanfons, per millorar la tècnica i gaudir d’unes bones baixades, deixant els tallers tècnics per a la segona jornada, en què la neu també va ser protagonista i es van dur a terme íntegrament al sector d’Arinsal degut a les nevades del dia. Així, els guies de l’Adventure Center van impartir classes sobre observació de terreny, nivologia o com fer un test de neu ràpid, tècnica de seguretat amb corda i anclatges, i aprofundiment en l’ús de grampons i piolets.