Esteve reprèn els entrenaments per tornar a la Copa del Món

Irineu Esteve va tornar a la competició aquest passat cap de setmana i ho va fer amb la intenció de tornar a estar en carrera, recuperar sensacions i fer un test sobre la seva esquena. Si bé dissabte les sensacions en cursa no van ser les millors, diumenge el fondista andorrà va tornar a trobar el ritme i va acabar amb millor sabor de boca. L’andorrà preveu tornar a la Copa del Món per les finals de Falun (Suècia) del 16 i 17 de març.

Dissabte, l’andorrà va ser 37è als 10km individuals, mentre que diumenge, als 20km persecució, va ser 17è en l’acumulat i 9è en la distància de 20km. Van ser dos dies ben diferents. Si el primer dia va dir que esperava haver estat millor, de la segona jornada va sortir més optimista: «Les sensacions van ser bastant bones».

«Dissabte m’espera una mica millor, la veritat», va explicar el fondista andorrà. «Sí que és veritat que no havia fet gaire clàssic, precisament per l’esquena, perquè és pel que va pitjor. Les sensacions no van ser dolentes, però em faltava molta força als plans. La baixada era complicada, tot i que no vaig perdre temps. A la pujada no estàvem del tot malament, tot i que sí perdia una mica de temps respecte als altres, i això vol dir que a nivell cardio i respiratori estic bastant bé», va dir Esteve que considera que tècnicament, en clàssic, «en no haver fet quasi em faltava bastant, estava lent de moviments i em faltava força a les zones més planes, però a les més dures, bastant bé».

Pel que fa a la cita de diumenge, «vaig fer el 9è temps de cursa i vaig remuntar posicions fins la 17a», va manifestar. «Vaig guanyar temps respecte als primers. A les pujades em vaig trobar bé, anava agafant gent i tirava dels grups, perseguint i remuntant posicions. Tècnicament tampoc no vaig esquiar molt bé, però a nivell de ritme bastant millor que dissabte, amb les pujades bastant bé. Les sensacions van ser bastant bones», va cloure.

Pròxim calendari / Així les coses, l’equip va decidir que Esteve no correrà a la Copa del Món de Lahti (Finlàndia, de l’1 al 3 de març) perquè encara no es troba en un bon estat de forma per arribar-hi bé. Tampoc no serà a Oslo (Noruega) als 50km del dia 10, i llavors se citaria, si tot continua anant bé, a les finals de Falun (Suècia, 16 i 17 de març), on tindria una 10km individual en clàssic i una 20km mass start en lliure. Ara bé, la idea és que, per preparar aquestes finals, Esteve sigui present a l’Engadin Skimarathon (42km en estil lliure), del 10 de març.