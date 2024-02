Torna Vicky Jiménez amb força per a l’ATX Open

Torna Vicky Jiménez Kasintseva a les pistes després de patir una lesió a l’abdominal que l’ha fet estar inactiva. Arriba molt motivada a l’ATX Open, a Austin (Estats Units) on s’enfrontarà avui a l’actual 115 del rànquing WTA, la letona Darja Semenistaja no abans de les 17.00 hores, hora andorrana.

Actualment, la tenista andorrana es col·loca al número 318 del rànquing i fa tres setmanes que no competeix en el circuit. Va haver d’aturar la seva activitat en aquesta temporada davant les molèsties del múscul ventral a l’ITF de Monastir (Tunísia). De fet, va caure a primera ronda del W75 de Andrézieux-Bouthéon (França) davant la txeca Barbo Palicova per 7-6, 3-6 i 6-3, i no va poder disputar el W50 d’Edgbaston (Anglaterra).

El quadre de l’ATX Open / La victòria que Jiménez va assolir al W25 d’Austin el passat mes de novembre, la va classificar directament per l’obert de Texas amb unes rivals que espantarien qualsevol tenista. Destaca la presència de l’ex número 11, Alizé Cornet, i la seva compatriota, Diane Perry (62). A més, també hi participen dues conegudes del Creand Andorra Open, la canadenca Rebecca Marino i la guanyadora de la primera edició, Alycia Parks (33). L’estatunidenca Sloane Stephens (40), la xinesa Xiyu Wang (64) i la colombiana Camila Osorio (98) tanquen els grans noms del quadre principal d’aquest WTA 250 en pista dura, segons informa l’Agencia ANA.