L’inici de la temporada de pesca comença el 14 de març

La temporada de pesca 2024 s’iniciarà el 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira. Pel que fa a l’obertura de la pesca a la resta de rius i als acotats de pesca en riu s’efectuarà el pròxim 6 d’abril. I com a darrera data confirmada, el dia 8 de juny començarà la temporada en els estanys, llacs i la resta d’acotats.

L’aprovació es va validar ahir en el marc de la comissió de seguiment de la pesca, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en què també van participar els tècnics del Ministeri i membres de la federació andorrana de caça i pesca (FACIP).

La trobada també va servir per fer un balanç de la temporada passada i consensuar i validar les directrius per a la temporada d’enguany. A més, es va posar en rellleu l’augment considerable de la pràctica de la pesca entre els ciutadans del país, essencialment entre els menors de 14 anys amb un augment del 23%, i en la modalitat de sense mort amb una pujada del 37%. Igualment, es va decidir repoblar periòdicament estanys i rius sense població natural amb truites grans i petites, perquè tinguin un creixement i un comportament natural. Tot plegat amb l’objectiu d’oferir peixos de qualitat i per poder garantir un relleu constant d’aquestes espècies que habiten als rius del país.