Educació torna a anul·lar l'esquí escolar per dimecres

El ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats va informar ahir que per a la jornada d’avui mantindrà les mateixes mesures preventives que ahir, tenint en compte que es prorroga l’avís taronja per fort vent i nevades fins dimecres al migdia. Per aquest motiu, s’avançen els horaris d’algunes línies del servei de transport escolar lleugerament a primera hora del matí –les línies afectades seran les mateixes que les d’aquest dimarts– i es torna a anul·lar preventivament la jornada d’esquí escolar per a tot l’alumnat