Els pagesos catalans mantindran fins avui els talls a la C-14

Unió de Pagesos va informar que es preveu que les mobilitzacions agrícoles continuïn avui en els passos fronterers, amb la participació de la pagesia del sindicat francès Confédération Paysanne en alguns dels punts, i el 28 i 29 de febrer a la Plana de Lleida i l’Alt Urgell. Aquestes informacions arriben després que ahir els agricultors catalans bloquegessin el trànsit a la C-14 a la Bassella i altres punts de Catalunya, i s’informés que tallarien tota la nit de dimarts i tot el dimecres.

El Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, va informar que la circulació va quedar tallada ahir al punt quilomètric 136.5-135 al voltant de les 10.00 hores, provocant retencions en ambdós sentits de la marxa després que més de 60 tractors provinents del Solsonès i un centenar de persones tallessin la C-14.

Segons va informar el Periódico de Catalunya, en altres punts del territori català, uns 300 pagesos van protagonitzar una nova jornada de protestes amb talls de carreteres, entre elles a l’A-2 i l’AP-2, a l’altura de Soses. Al voltant de les 08.00 hores, desenes de tractors es van concentrar prop d’Alcarràs on van començar una marxa lenta per l’autovia fins a l’altura de Soses, on van detenir els vehicles i bloquejar ambdós sentits de la marxa.

Les mobilitzacions convocades conjuntament per les principals organitzacions agrícoles, Unió de Pagesos (UP), Revolta Pagesa i Plataforma Pagesa, van reunir en total prop de 1.200 tractors, a més de diversos centenars de vehicles i persones, amb talls i concentracions a diferents punts del territori, en protesta per la competència deslleial d’importacions que no compleixen les mateixes condicions exigides a les produccions agràries dels països de la Unió Europea, i per l’excés de burocràcia, entre altres qüestions.

Reivindicacions/ Unió de Pagesos va penjar un comunicat a la seva pàgina web on explicaven que han fet arribar als eurodiputats catalans, i Unió d’Unions als de la resta de l’Estat, la petició que votin en contra de l’Acord d’associació comercial entre la Unió Europea i Xile, que es votarà el 29 de febrer al Parlament Europeu, ja que asseguraven que no ofereix garanties pel que fa a l’establiment de clàusules mirall en els nous acords bilaterals de comerç tot i que el compromís de la Unió Europea (UE) en l’Estratègia del Camp a la Taula en matèria d’acords comercials anava en direcció contrària.

El sindicat alerta que si l’Acord entre la UE i Xile s’aprova comportarà l’aprofundiment de la competència deslleial amb les produccions de la Unió Europea, que compleixen amb les normes de producció més estrictes del món, amb els riscos afegits a la resiliència de la pagesia i a la seguretat alimentària a la UE, i l’increment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, arran de les deslocalitzacions productives que comportarà.

D’altra banda, Unió de Pagesos també demana al Ministeri d’Agricultura que defensi la màxima reducció de la burocràcia en les reunions a Brussel·les, ja que la Unió Europea és el màxim emissor d’aquesta.