El Govern estudia la participació al Saló internacional de París

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va assistir ahir a la 60a edició del Saló internacional de l’agricultura de París per enfortir la relació entre els sectors primaris dels dos països i estrènyer la cooperació en matèria de salut animal, un element de cooperació transfronterera. La fira francesa acull més de 600.000 visitants per compartir experiències, fer pedagogia i descobrir les novetats d’avantguarda en el món agrícola i ramader, i és un escenari ideal per poder també exportar els productes agrícoles andorrans.

Així ho va indicar Casal, qui va assegurar que es treballa per impulsar una futura participació d’Andorra a la fira «per posar en valor els nostres productes de proximitat i la raça bovina de proximitat i muntanya, la Bruna d’Andorra». A més, la voluntat és poder-hi participar juntament amb els agricultors de l’Arieja per col·laborar en la projecció de productes de proximitat.

Aquestes paraules Casal les va compartir amb la resta de ministres assistents a la trobada que ha impulsat el seu homòleg francès, Marc Fesneau, amb qui va poder compartir la complicada situació que viu el sector a nivell europeu.

La sessió ministerial va permetre intercanviar idees i iniciatives governamentals relatives al reforç de la vigilància veterinària, la prevenció de malalties ramaderes, i les xarxes de col·laboració internacional per compartir la informació i les pràctiques que puguin ajudar a preservar la salut animal i humana per igual.