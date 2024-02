La possible lesió de Montero deixa als tricolor en dubte

El MoraBanc Andorra pot perdre al jugador estrella de la temporada just abans de disputar un dels partits més importants. La presència de Jean Montero al duel contra el Reial Madrid penja d’un fil en fer-se mal a l’abductor amb l’equip de la República Dominicana. El jove base va haver de ser substituït per Richard Bautista en el partit contra Mèxic per estar en l’AmeriCup 2025. Tot i que els dominicans van acabar guanyant per 14 punts, Montero (19 punts i 7 assistències) va patir de molèsties a la cama dreta. Aterrarà al país aquest dimecres per reprendre els entrenaments amb l’equip. Abans, però, ha d’acabar de fer-se proves mèdiques per així detectar si finalment es tracta d’una lesió. En confirmar-se, es perdria el duel contra els líders de l’ACB. Qui torna després de dos mesos sense poder jugar per l’operació al polze de la mà dreta és Stan Okoye. L’aler rebia dilluns l’alta mèdica i té grans probabilitats que Lezkano el tregui a ‘La Bombonera’. Els altres dos noms en suspensió que va esmentar el míster en l’última roda de premsa van ser Tyson Pérez i el mateix Montero, justament els protagonistes de la pallissa del 93-66 al Bàsquet Girona amb 17 punts, 11 rebots i 27 de valoració per a l’espanyol i 17 punts, 5 assistències i 22 de valoració per al dominicà. Actualment, el focus està sobre l’ala-pivot, on s’espera que el cap de setmana torni a executar una actuació fantàstica amb la incertesa de si podrà fer dupla amb Montero.

Finestra FIBA amb presència tricolor / Fins a cinc jugadors de la plantilla han estat convocats amb els respectius equips nacionals per la passada setmana de finestra FIBA. Un aspecte que aporta valor i resulta el reflex del bon paper que realitzen durant la temporada regular. A banda de la internacionalitat de Montero, es va seleccionar per a l’accés a l’Eurobasket a Ádám Somogyi per Hongria, Tobias Borg per Suècia, Alexander Madsen per Finlàndia i Marin Maric per Croàcia. De moment, no hi ha cap més alerta per possible lesió.