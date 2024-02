Els estudis de càrrega estaran finalitzats abans de l’estiu

Els estudis de càrrega màxima parroquials, els quals establiran fins on poden créixer les parròquies, estaran enllestits abans de l’estiu. Així ho van anunciar els cònsols majors d’Encamp i Canillo, Laura Mas i Jordi Alcobé, després de la reunió de cònsols que va tenir lloc aquest dimarts: «Hi ha cinc comuns que ja tenen l’estudi de càrrega acabat», va anuncia Alcobé amb relació a Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Encamp i la Massana, afegint que Escaldes-Engordany i Canillo «tenen previst completar els seus estudis durant els propers mesos». A més, va recordar que aquests estudis de càrrega no tenen només l’objectiu de limitar el creixement urbanístic, sinó també el de dotar el país de serveis i infraestructures públiques per contribuir a una expansió «pausada, regulada i planificada», segons va informar l’ANA.

En el marc de la reunió, els cònsols van decidir fer arribar a la ministra Conxita Marsol una carta amb l’objectiu de demanar al Govern més informació sobre els contractes de lloguer pel que fa a qüestions com el preu, la superfície o el tipus d’habitatge. «En definitiva, es vol crear un cens d’habitatge per notificar amb dades reals i estadístiques com han de ser les polítiques d’habitatge d’ara endavant» va detallar. Per altra banda, es va fer una reflexió sobre el fet de si caldria homogeneïtzar les remuneracions dels càrrecs comunals. «Volem transmetre una imatge d’unitat entre les parròquies. Hem de fer una reflexió per veure si podem trobar un nexe comú pel que fa a les forquilles salarials» va comunicar Alcobé.