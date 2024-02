La CASS porta a la Fiscalia la regularització de les pensions

El consell d’administració de la CASS ha decidit posar en coneixement de la Fiscalia els fets ocorreguts en relació amb la regularització de les pensions d’invalidesa, en no fer els controls necessaris per revisar les remuneracions pertinents. Així ho han informat en un comunicat, després de la sessió mantinguda aquesta tarda, en la qual Deloitte ha presentat un avenç de l’informe a l’espera de rebre l’informe definitiu en els pròxims dies. El contingut de l’avenç esmentat ha sigut la raó definitiva per decidir portar el cas a la Fiscalia.

El president del consell d'administració de la CASS, Marc Galabert, ja va posar en relleu en la roda de premsa que es va convocar per donar explicacions als mitjans de comunicació l'endemà que el Consell General aprovés el projecte de llei de pressupost a través del quals es condonava el deute d'aquests pensionistes, que l'informe extern havia de determinar "què ha passat, com i si hi ha responsabilitats" i va puntualitzar que cap a finals d'aquest mes de febrer ja es podrien tenir les primeres conclusions, com així ha estat.



El deute "involuntari" que els pensionistes que perceben una pensió d'invalidesa i als quals s'hauria d'haver fet una regularització que no ha estat tramitada ascendeix en els darrers tres anys a 1,5 milions d'euros, tal com es va posar en relleu. El Govern també va advocar per depurar responsabilitats en cas que l'informe conclogués que hi havia hagut algun tipus de responsabilitat. Paral·lelament, el consell d'administració de la CASS ha aprovat aquest dimarts l'adquisició i implantació d'una solució del programari RPA d'automatització robòtica de processos i també ha donat el vistiplau als serveis d'arquitectura i enginyeria d'execució d'obra per tal d'ubicar de forma eficient les diferents àrees de la CASS.

