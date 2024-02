Govern celebra el Dia Internacional de les Dones

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, la Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana ha preparat diversos actes al llarg de la setmana. Com cada any, la voluntat és promoure accions per sensibilitzar a la ciutadania de la necessitat d'aconseguir un estat igualitari en tots els àmbits de la societat.

Així, el primer acte tindrà lloc el 5 de març a les 10.00 hores, quan s'inaugurarà l'exposició 'Enciclopèdia de Dones Steam (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)', a la planta baixa del Centre Comercial Illa Carlemany, que es podrà veure gratuïtament fins el dia 17 de març. La mostra destaca 19 dones rellevants en la història gràcies a les seves aportacions a la ciència, les seves invencions o pel seu paper en el món de la creativitat. L'objectiu, doncs, és oferir un material divulgatiu ai a la vegada informatiu sobre l'empremta de les dones en aquests terrenys, que han estat masculinitat. La inauguració compta amb la participació d'una de les impulsores de l'exposició Núria Salán, presidenta de la societat Catalana de Tecnologia i professora a la Universitat Politècnica de Catalunya.

D'altra banda, el mateix dia a les 19.00 hores, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella es durà a terme la conferència 'Menú de les Inventores' a càrrec de Salán. La xerrada, doncs, es vehicula a partir d'exemples de situacions de vida quotidiana que no serien possible sense els invents sobre els quals és poc conegut que hi hagi una dona darrere.

El dia 6 a les 10.00 hores, la Núria Salán farà una xerrada als alumnes de primer curs del segon cicle d'ensenyança de tots els sistemes educatius. I és que 'L'enginy (in)visible', és un passeig per la història dels invents de dones.

Finalment, el 8 de març, a les 13 hores, s'ha convocat un minut d'aturada a tot el personal de l'administració pública. Pel que fa al personal dels nuclis d'Andorra la Vella i d'Escaldes-Engordany, la convocatòria es farà davant de l'Edifici administratiu del Govern, mentre que als treballadors de la resta de parròquies la convocatòria és davant dels respectius edificis administratius.

En paral·lel, i com cada any, s'incorporarà la frase '8M Dia Internacional de les Dones' als panells lumínics de circulació del país, des del 8 de març fins al 12 de març. També es repartiran 1.000 llaços liles al personal de l'administració pública, als comuns i a les parapúbliques perquè el puguin portar durant la jornada del 8-M. D'altra banda, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat en un vídeo conjunt de la xarxa de dones ministres d'Afers Exteriors que es difondrà a xarxes socials durant aquesta jornada, destacant-ne la importància de les polítiques d'igualtat de gènere a Andorra.