Les grans nevades obliguen a tancar el Port d'Envalira i l'accés a França

Les grans nevades han obligat a tancar la circulació al Port d'Envalira i l'accés França, segons ha informat Mobilitat a través de les xarxes socials. En aquest sentit, el Servei Meteorològic Nacional ha registrat acumulacions importants de neu a tot el país a causa de les precipitacions que van tenir lloc al llarg de la tarda i el vespre d'ahir dimarts. Segons les dades que ha fet públiques aquest dimecres el servei a través de les seves xarxes socials, les nevades han deixat fins a 60 centímetres de neu a Sorteny. Altres zones on s'han acumulat nevades importants són les Fonts d'Arinsal amb 45 centímetres i la Solana amb 27.



D'altra banda, cal destacar que les ràfegues de vent han arribat al màxim a la nit, i està previst que durant el dia vagi disminuint la seva força, fins al vespre, quan es podrà donar per finalitzat l'episodi. S'han registrat 186 quilòmetres per hora a les Fonts d'Arinsal o 160 a la Tossa d'Espiolets.



Per altra banda, el COEX ha informat a través de les xarxes socials que durant la matinada d'aquest dimecres s'han realitzat tirades controlades d'allaus per garantir la seguretat dels accessos a Arcalís, a la zona de l'Hortell i el Corb, i que, dimarts, es van fer a la zona de la Guardiola, a Soldeu. Actualment, la carretera es troba oberta, però per accedir a la part alta són obligatoris equipaments especials i es recomana conduir amb precaució, ja que com apunta la publicació en qüestió, "el vent pot deixar neu a la carretera".