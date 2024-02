La Coordinadora per un Habitatge Digne ha organitzat una nova Assemblea General pel proper 10 de març a les 17.00 hores. En aquesta segona trobada es vol fer un seguiment i balanç de les campanyes iniciades, i debatre i organitzar-se de cara a futures accions a realitzar.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació