El Tribunal Superior atura el desnonament de la llogatera

El Tribunal Superior va desestimar el desnonament de la llogatera de 80 anys impulsat pel youtuber TheGrefg. A més, el TS també va ordenar a la propietat, una societat del creador de contingut, que torni a fer habitable l’immoble on viu la padrina, tornant a col·locar les finestres tancades i garantint el subministrament d’aigua corrent. Segons va denunciar l’advocada de la llogatera, aquesta va passar fred quatre hiverns seguits en un edifici en obres, confirmant-se així doncs la decisió judicial presa l’octubre del 2022.

La polèmica va sorgir arran de la compra per part de l’streamer dels immobles pertinents a través de l’empresa Grefito. Els contractes de lloguer dels veïns es van anar deixant de renovar, abandonant més tard tots les seves viviendes menys la padrina esmentada, la qual es va acollir a un acord verbal per temps indefinit amb els anteriors amos. Les reformes a l’edifici per part de TheGrefg van portar a la situació viscuda per la llogatera, tot i que, finalment, la Justícia l’ha acabat donant la raó.