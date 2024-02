Acord entre Andorra Telecom i Open FabLab

L’associació sense ànim de lucre Open FabLab Andorra la Vella i Andorra Telecom han establert un patrocini per donar sortida al projecte impulsor de la innovació i recerca tecnològica al país. Participar en la reducció de l’escletxa digital, impulsar la sostenibilitat o la divulgació del coneixement mitjançant formacions STEAM són alguns dels objectius en els quals volen incidir, segons ha esmentat aquest dimecres la responsable de patrocinis d’Andorra Telecom, Inés Martí.

Per la seva banda, el president de l’Open FabLab, Pere Montes De Oca, ha reconegut que l’operadora «té una gran imatge i repercussió al país» i, per tant, es tracta d’un aspecte que volen aprofitar per donar a conèixer la labor que fan en l’associació, «que va molt més enllà de crear clauers en 3D» i també implica facilitar certes professions. «Un fuster encara treballa 100% a mà, però d’aquí a poc pot treballar amb màquines i ordinadors, sense deixar de banda l’artesà» ha explicat. El projecte comença a donar les seves passes i és aquí on entra Andorra Telecom, ja que volen «tocar tota la població». Així, se centren en l’àmbit educatiu, en el qual han rebut el suport del ministeri d’Educació des del primer moment, passant pel grup de la gent gran i fins i tot, arribant a l’àmbit de l’emprenedoria. L’objectiu és que la societat arribi a entendre que les eines amb les quals es fabriquen els objectes no és l’aspecte més important, sinó «com donar-li les indicacions i com utilitzar aquests programes».

A banda, Martí ha declarat la satisfacció per la signatura del conveni per les finalitats socials de l’associació que «coincideixen amb els àmbits i la cultura de la nostra companyia». Així, esperen «que sorgeixin moltes col·laboracions i iniciatives en tots els aspectes» entre ambdues parts. «En els videojocs, en el moment de la fira i en tots els actes possibles on puguem aportar, volem ser presents», ha afegit el president de l’Open FabLab.