Els pagesos catalans continuen endavant amb les manifestacions

Diverses carreteres tallades/ Els agricultors catalans van mantenir durant aquest dimecres diversos talls en les vies AP-7 i N-11 en Pontós en la provincia de Girona, així com a l’AP-2 i la C-28 a la provincia de Lleida. A darrera hora de la tarda d’ahir, i segons va informar Tràfic, algunes de les vies que encara romanaven tancades en aquesta darrera zona eren l’A-2 a Soses, Vilagrassa i Tàrrega; l’A-22 i N-240 a Almacelles; l’AP-2 a Soses-Lleida, o la C-14 Tàrrega, Ponts i Bassella. Pel que fa a la provincia de Girona, les manifestacions dels pagesos es van situar a l’AP-7 Borrassà-Figueres; a la C-26 a Navata, o la N-11 a Bàscara-Vilademuls i Vilamalla-Figueres.

Tots tres van emetre ahir una declaració conjunta, en la qual exigien «eines de regulació dels mercats i reforçament de la preferència comunitària dels productes agraris a la Unió Europea per capgirar la caiguda dels preus en origen i fer front a l’encariment dels costos de producció». D’aquesta manera, i segons van informar, les mobilitzacions continuaran fins a obtenir una resposta per part de les institucions governamentals.

Els talls a la C-14 a la Basella, així com en altres punts de les carreteres catalanes, per part dels pagesos catalans s’han mantingut fins el dia d’avui, tot i que la previsió inicial era retornar l’accessibilitat a la carretera durant el dia d’ahir. Els agricultors porten resistint des de la matinada d’aquest dimarts, incorporant-se la Confederació Pagesa Occitana i Catalana als ja establerts de la Unió de Pagesos i la Revolta Pagesa de les comarques de Girona.

