AE rebutja participar en el pacte d’Estat de Salut

A més, Andorra Endavant exigeix la celebració d’un referèndum sobre la via preferent, que afecta els recursos de la branca malaltia de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. El grup parlamentari va insistir en la necessitat de permetre que la població decideixi a través d’un referèndum sobre la via preferent.

El grup parlamentari Andorra Endavant va anunciar ahir la seva decisió de rebutjar rotundament la participació en el pacte d’Estat de Salut, a menys que el Govern reconsideri dues qüestions fonamentals. Aquests dos aspectes crucials inclouen la necessitat de la incorporació del servei de transport sanitari no medicalitzat dins del SAAS amb un nou model de transport d’emergència global amb el 112, tenint en compte els problemes detectats en els plecs de base successius elaborats pel SAAS i l’incompliment de les concessionàries.

