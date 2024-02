El pilot Tony Cachafeiro estrena colors i xasís

Aquesta 19è posició, va ser la millor del seu equip en la categoria. Després d’això, MDC Racing va decidir canviar de xassís i optar per usar els de Kart Republic, que estrenen de manera oficial en la IAME Euro Sèries i que ja van provar durant els test del passat cap de setmana. A més, aquest canvi de xassís propícia nous colors a l’equip, que també estrenen a Saragossa, amb un predominant groc combinat amb negre i blanc.

Als seus 11 anys, Cachafeiro està assentat en els primers llocs del karting, com va demostrar en la seva doble victòria, en la LeCont Trophy al desembre i la Hivern Karting al gener, totes dues sobre l’asfalt del Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, en proves de posttemporada i pretemporada competint contra pilots de tot el món. Un bon rendiment que li fa afrontar amb il·lusió de fer grans coses aquesta IAME Euro Sèries que arrenca a Zuera i de la qual en la seva competició preparatòria va aconseguir acabar 19è malgrat diverses fallades tècniques en el seu kart.

Per El Periòdic

