Vinyes, sobre l’agenda esportiva: «Ja coneixem el cotxe i el terreny»

A més, Vinyes va afegir que «enguany tindrem una avantatge perquè ja coneixem el cotxe i el terreny», ja que és el segon any consecutiu en què els membres de l’equip Rallycar estaran als podis de sortida de ral·lis. «Estic content de poder tornar a disputar aquesta competició», va afirmar Vinyes. Enguany, les competicions que són novetat al calendari són la prova de Lanzarote i RACC Catalunya. Precisament la prova del RACC, a més de Lorca i Pozoblanco, formen part del calendari del SuperCampionat (S-CER) d’Espanya de Ral·lis.

Així doncs, Vinyes seguirà comptant amb l’experiència de Jordi Mercader al banquet de la dreta del Hyundai Rally2, una mecànica que serà preparada i assistida pels tècnics de Rtechnology a les proves del certamen espanyol de ral·lis de terra. Pocs canvis en un projecte patrocinat per Auto Centre Principat (Hyundai Andorra), Kars Andorra, Aparcament Vinyes, Rallycar i Hankook, que en el decurs de la temporada passada ja va demostrar tenir prou capacitat per lluitar pel podi en cadascuna de les proves disputades. Tanmateix, el calendari manté set dates des del març fins al novembre, amb competicions en què el pilot andorrà intentarà «pujar posicions cap al segon i tercer lloc dels podis» de les competicions.

Per Laura Gómez Rodríguez

