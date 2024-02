Molina: «La situació no és idíl·lica, però tenim ganes de revertir-la»

Els tricolor tenen un calendari de partits ple al març i amb el dimecres 13 de març marcat com una nova data fixada per disputar el partit contra el Llevant. L’FC Andorra es prepara per a un nou duel, el que jugarà contra el Valladolid aquest dissabte a casa. Una trobada que els tricolor afronten amb fermesa. «Evidentment, la situació no és idíl·lica, perquè estar allà baix no li agrada a ningú, però tenim ganes de revertir aquesta situació», va dir el migcampista Sergio Molina, ahir en declaracions a la premsa.

Així, l’equip també va aprofitar aquests dies per fer entrenaments, reflexionar i tractar les molèsties d’alguns jugadors: «És cert que no jugar l’altre dia ens va trastocar una mica, però també ens ha anat bé per recuperar a gent que estava una mica tocada». També, segons va afirmar Molina, «la setmana extra ens dona per preparar bé el partit contra el Valladolid, que ara és en l’única cosa que hem de pensar», perquè la clau «és anar partit a partit, així que ara estem enfocats en aquest i ho estem fent amb confiança, sobretot per treure els tres punts». De cara a la suma de punt, el migcampista va afegir que el fet de jugar a casa els fa sentir més «còmodes», i tot i que encara queden alguns dies per disputar el partit, «l’afrontem amb optimisme [...] aquí a casa som més forts i esperem que puguem treure els tres punts».

Finalment, el conjunt andorrà té com a futur rival a un Valladolid que es manté en la quarta posició a la classificació general i que té un total de 45 punts. Per la seva part, Molina va assegurar que «nosaltres estem focalitzats en nosaltres, al final tot depèn de nosaltres mateixos. El Valladolid és un equip que està a dalt, però aquests equips ens van bé, sobretot aquí a casa».