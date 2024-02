El nou Pla d’Igualtat de FEDA preveu que el 30% de la plantilla siguin dones de cara al 2026

El director general de FEDA, Albert Moles, i la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb els Clients, Nerea Moreno, han presentat el nou Pla d'Igualtat de FEDA, que pretén continuar en la línia d'aquests darrers quatre anys, per assentar les bases, els protocols i mesures concretes per continuar avançant cap a la igualtat.



El nou Pla d'Igualtat vol que el 30% de la plantilla del Grup FEDA i que mínim el 50% de les noves incorporacions siguin dones. També han assegurat que un dels objectius principals és aconseguir reduir la bretxa salarial passant del 15% al 10% i analitzar la situació per saber com s'ha arribat a aquesta bretxa i com reduir-la. La directora de Sostenibilitat, però, ha reconegut que FEDA és una empresa que avui en dia continua estant bastant masculinitzada, i que per aquest motiu el nou pla d'igualtat porta accions concretes com per exemple que a l'hora de fer les contraccions generals donaran un 2% més de puntuació a les dones, i en el cas de les àrees de l'empresa que estan més masculinitzades un 5%.

Seguint aquesta línia, FEDA també farà una tasca proactiva per buscar més dones que puguin entrar a formar part d'aquestes àrees que avui en dia estan masculinitzades, així com continuar treballant amb la Universitat d'Andorra per crear una beca d'estudis d'enginyeria informàtica de dones al país.

També volen fer una tasca de comunicació interna per donar a conèixer més el Pla d'Assetjament que van incorporar fa dos anys, ja que s'han adonat que hi ha gent que no en té constància o no saben com funciona.