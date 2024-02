Previsió de nevades febles per a aquesta nit

Pel que fa a les temperatures, les mínimes previstes són de 0ºC a Andorra la Vella, -4ºC a 1500 metres i -6ºC al Pas de la Casa. Per altra banda, les màximes seran de 16ºC a la capital, 13ºC a 1500 metres i 3ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 2.600 metres al migdia i 1.700 metres a la nit.

El Servei Meteorològic d'Andorra ha anunciat per aquesta nit de dimecres el pas d'un front que deixarà nevades febles, amb previsió de gruixos de neu de 7 centímetres a 2.500 metres i de 3 centímetres a 2.000 metres. La resta de la jornada estarà protagonitzada per una petita falca anticiclònica, la qual aportarà més estabilitat, amb alternança de núvols i clarianes.

Per El Periòdic

