Josep Maria Missé, nou membre del Comitè d’Avaluació de l'European Athletics

El Consell de l’European Athletics a proposta del Comité Executiu ha nomenat a Josep Maria Missé, President de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA), membre del Comitè d’Avaluació de les seus dels esdeveniments esportius organitzats per l’European Athletics pel període 2023-2027.

La Comissió, formada per Sylvia Barlag (NED), John Cronin (IRL), José Luis de Carlos (ESP), Josep Maria Missé (AND), Toralf Nilsson (SWE), Jorge Salcedo (POR).

Tanmateix, el Comitè d’Avaluació té com a missió principal fer el seguiment dels processos de licitació i adjudicació de les seus on es realitzaran els grans esdeveniments europeus d'atletisme i esdeveniments per grups d'edat promoguts i organitzats per l’Europea Athletics. El Comitè ha de vetllar perquè les adjudicacions i els processos de licitació compleixin amb les Normes de Conducta aplicables als membres i ciutats candidates segons el Codi Ètic de l’European Athletics. També han de treballar amb l’objectiu que les proves s’adjudiquin als amfitrions més adequats en cada cas per assegurar i potenciar l'excel·lència de cadascuna de les competicions d'atletisme europeu. Per la seva part, el President de la FAA ha valorat de forma molt positiva el nomenament “per l’atletisme andorrà és molt important estar present en l’organigrama de l’European Athletics. Ens permetrà donar a conèixer la realitat de l’atletisme a Andorra, sensibilitzar sobre les necessitats de les federacions petites i en definitiva tenir veu en els centres de decisió de l’atletisme europeu”. Finalment, és el primer cop que la FAA té un membre de ple dret en un dels Comitès que formen part de la governança de l’European Athletics.