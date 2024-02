Vicky Jiménez troba la derrota a la primera ronda de l'ATX Open a Austin

La tenista Vicky Jiménez Kasintseva va caure dimarts en la primera ronda de l'ATX Open a Austin (Estats Units) després d'un partit boig contra la letona Darja Semenistaja. El primer set va acabar en un 'tie-break' (6-6) a favor de la tricolor, després d'aixecar un 4-1 en contra. L'emoció del segon set va perdurar fins al 'break' de Semenistja al tercer servei de la mànega, en un parcial que no va trigar a arribar al 6-2. Tot i això, Jiménez va poder tornar-li la jugada al 5-2 en posar-se 30-40 després d'un 30-0.



Semblava que l'andorrana ho tingués fet en el set definitiu amb un 2-4. Encara que va lluitar fins al final, no va poder aprofitar les oportunitats per sentenciar l'eliminatòria. Per la seva banda, la letona va mostrar els motius pels quals està a prop d'arribar al top 100 del rànquing WTA. En els dos últims punts on li tocava restar. Al darrer joc, va saber analitzar el partit per acabar guanyant amb un servei en blanc (40-0).



La següent rival de Semenistaja és la xinesa Xiyu Wang, actual número 61 i 6a cap de sèrie del torneig, que va superar a l'argentina Nadia Podoroska per 7-5 i 6-4.

Continua la gira nord-americana

Les pròximes cites importants del circuit estan programades a Indian Wells (Califòrnia, del 6 al 17 de març) i a Miami (del 19 al 31 de març). Es tracten de dos Master1000, on en cas d'entrar als classificatoris pel rànquing, Jiménez hauria de disputar dos partits abans de debutar en el quadre principal. Si no, la pròxima actuació podria ser al Madrid Mutua Open (també Master1000) amb el dubte de si jugaria abans en algun altre de menys puntuació.



Fins a l'agost de l'any passat, la tricolor només podia disputar 13 tornejos a l'any a causa de les normes de reglament de la WTA en les presències de les esportistes menors d'edat.



Sorpreses en el quadre texà

Com tot bon torneig de tenis que s'apreciï, diverses caps de sèrie s'han quedat fora en la jornada inaugural de l'edició. L'ex número 11 del món, la francesa Alizé Cornet perdia contra la colombiana Camila Osorio per 6-3 i 6-2. Una situació similar ha viscut l'estatunidenca Alycia Parks, que veia com es quedava 'out' amb el mateix parcial i contra Emiliana Arango, també colombiana. A elles dues se li unia la baixa de la canadenca Rebecca Marino, que no va poder imposar-se a la tenista Sachia Vickery (6-2 i 6-4) que va entrar al quadre per les classificatòries, segons informa l'ANA.