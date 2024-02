Cancel·lats els dos primers gegants de Wildschönau

Roger Puig és a la Copa del Món de Wildschönau (Àustria) on avui havia de disputar el primer dels dos gegants programats, però la neu caiguda a la pista no ha permès la seva realització. Tant és així, que finalment la competició d’avui i de dissabte s’han cancel·lat.

Després dels dos eslàloms dels dies anteriors, Wildschönau acollia avui un primer gegant que finalment no s’ha pogut fer. La neu estava molt tova i era perillós per als corredors, amb la qual cosa l’organització ha decidit cancel·lar la cursa d’avui, però també la que estava prevista pel dissabte.

Ara l’equip viatja a Itàlia per entrenar i per preparar la pròxima cita de la Copa del Món, a Kranjska Gora (Eslovènia), on inicialment hi ha programats dos gegants i dos eslàloms, del 12 al 15 de març.